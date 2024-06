Retroscena: Conte ha chiamato Kvaratskhelia, cosa si sono detti

Retroscena di mercato che riguarda il Napoli e Kvaratskhelia rivelato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola

Retroscena di mercato che riguarda il Napoli e Kvaratskhelia rivelato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: "Conte è sceso in campo in prima persona: ha chiamato Khvicha e gli ha ribadito quanto detto anche a De Laurentiis e Manna.

Lo ha rassicurato, lo ha fatto sentire importante ancora una volta, come ha saputo fare Spalletti nell’anno dello scudetto. E Kvara ha apprezzato: le avance del Psg lo hanno lusingato, ma ora il georgiano vede solo azzurro davanti a sé. Almeno per un altro anno. Toccherà alla società lavorare in queste settimane di Europeo con l’agente Mamuka Jugeli per trovare un’intesa sul rinnovo".