Retroscena Rai - Il Napoli aveva chiesto anche Joao Felix al Chelsea

Stasera alle 22.45 si Rai Due torna la 'Domenica Sportiva', trasmissione condotta da Simona Rolandi. Focus sul posticipo Napol-Udinese con dirette dallo stadio Maradona. Pezzo sui retroscena del mercato azzurro firmato da Ciro Venerato. Prima anticipazione. Il Napoli aveva chiesto e seguito anche Joao Felix al Chelsea.

