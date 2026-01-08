Retroscena Ndoye: il Napoli ci ha riprovato, ‘no’ secco nel Nottingham

Il Napoli ha tentato un nuovo assalto per un suo ex obiettivo, Dan Ndoye. Nei giorni scorsi il direttore sportivo Giovanni Manna ha contattato il Nottingham Forest per avere aggiornamenti sull’esterno offensivo, già cercato in estate ma ceduto dal Bologna agli inglesi a peso d’oro. Lo svizzero, in Premier League, ha finora collezionato 14 presenze e un solo gol, ma la richiesta del club azzurro è stata respinta con un secco “no”, come riferisce Sky.

