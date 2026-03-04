Joao Gomes, non c'è solo il Napoli: irrompe una big inglese
Napoli e Manchester United hanno messo gli occhi su Joao Gomes. Lo ribadisce Nicolò Schira, esperto di mercato, che dedica alla trattativa un post su X. Il centrocampista brasiliano del Wolverhampton potrebbe lasciare i Wolves nella prossima finestra di mercato estiva, con diversi club pronti a muoversi per lui.
Classe 2001, Gomes è uno dei profili seguiti con maggiore attenzione per rinforzare il centrocampo azzurro, mentre anche lo United monitora la situazione.
#Napoli and #ManchesterUnited are interested in #Wolverhampton’s midfielder #JoaoGomes, who is ready to leave #Wolves in the summer transfer window. #transfers #WWFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 4, 2026
