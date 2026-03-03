Rientro De Bruyne, Romano: "Ha lavorato tanto per essere presto al top"
"De Bruyne ha fatto un lavoro importante perché sente di voler dare ancora qualcosa di importante al Napoli in quest'ultima porzione di stagione"
Sul suo canale Youtube il giornalista Fabrizio Romano ha fatto riferimento anche a Kevin De Bruyne che è appena rientrato in gruppo, ieri, e che già venerdì potrebbe tornare tra i convocati per la sfida di venerdì al Maradona contro il Torino.
"De Bruyne ha fatto un lavoro importante perché sente di voler dare ancora qualcosa di importante al Napoli in quest'ultima porzione di stagione, quindi sicuramente è un momento cruciale per il Napoli per dare l'accesso alla prossima Champions League. Farlo con un Kevin De Bruyne in più è qualcosa di importante, quindi anche questa è una notizia molto positiva per il Napoli, in attesa di capire di più su tutti gli altri sviluppi che riguarderanno il Napoli da qui all'estate".
