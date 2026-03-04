Il Torino riscatterà Simeone grazie ai soldi di Milinkovic-Savic: le cifre

vedi letture

Per Simeone sarà la prima sfida contro la sua ex squadra da quando il Torino ha deciso di acquistarlo a titolo definitivo.

Sarà una partita speciale per Giovanni Simeone quella di venerdì sera al Maradona. L’attaccante del Torino tornerà infatti a sfidare il Napoli dopo il recente riscatto da parte del club granata. Il ritorno in città riporterà inevitabilmente alla mente i ricordi dell’esperienza azzurra. “Quando arriverà a Napoli con i compagni, i ricordi del recente passato riaffioreranno nella mente del Cholito e si faranno sentire ancora di più quando entrerà al Maradona”.

Simeone riscattato dal Torino coi soldi di Milinkovic-Savic

Per Simeone sarà la prima sfida contro la sua ex squadra da quando il Torino ha deciso di acquistarlo a titolo definitivo per circa 6 milioni di euro. Un’operazione che, simbolicamente, si incrocia con quella che ha portato il Napoli a riscattare il portiere Vanja Milinkovic-Savic per una cifra molto simile, circa 6,5 milioni. Lo si legge su Tuttosport.