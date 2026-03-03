Porta Napoli, scelta fatta per l'estate: la coppia di portieri per l'anno prossimo

Vanja Milinkovic-Savic e Alex Meret ancora insieme il prossimo anno a dividersi la porta del Napoli. Dovrebbe essere questo il tandem dei portieri della squadra azzurra anche nella prossima stagione. Lo si legge su Tmw con focus sulle tante novità che ci saranno per la porta in Serie A nella prossima stagione. A quanto pare per il Napoli cambierà poco con Vanja che è appena arrivato e ha firmato fino al 2030 e con Meret che ha, appunto, ancora un altro anno di contratto.

Focus portieri: la scelta del Napoli

"Già, e le altre big? II Milan col rinnovo del contratto del portiere francese ha già risolto il problema, il Napoli almeno per un altro anno dovrebbe andare avanti con la coppia Milinkovic-Savic/Meret e la Lazio non può permettersi di perdere anche Ivan Provedel. Da seguire ciò che accadrà a Como e a Bologna, sicuramente da monitorare le offerte che arriveranno per Mile Svilar. Gasperini non se ne vuol in alcun modo privare, la società gli ha da poco rinnovato il contratto. Però oggi Svilar è uno dei portieri più seguiti d'Europa e offerte superiori ai 60 milioni di euro potrebbero sparigliare le carte".