Goretzka sempre nel mirino, ma c'è pressing di un altro club di A

Ne parla anche il quotidiano Tuttosport oggi in edicola. Al nazionale tedesco è stato accostato anche il club azzurro sempre attento ai profili a zero

Leon Goretzka resta nel mirino del Napoli. Piace il centrocampista del Bayern Monaco che si sta per svincolare e che quindi in estate a zero sarà una ghiotta opportunità per diversi club. Ne parla anche il quotidiano Tuttosport oggi in edicola. Al nazionale tedesco è stato accostato anche il club azzurro, come detto.

Ecco sul tema quanto si legge: "Su Goretzka si è informato il Milan che ha però virato negli ultimi giorni sul brasiliano André del Corinthians, mentre Napoli e Juventus sono in seconda fila indietro rispetto all'Inter che ha individuato nel tedesco il nuovo possibile colpo a zero dopo un'estate, la 2025, senza arrivi di giocatori svincolati". Su di lui dunque c'è tanta concorrenza che arriva anche dall'Italia.