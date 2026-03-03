Goretzka sempre nel mirino, ma c'è pressing di un altro club di A
TuttoNapoli.net
Ne parla anche il quotidiano Tuttosport oggi in edicola. Al nazionale tedesco è stato accostato anche il club azzurro sempre attento ai profili a zero
Leon Goretzka resta nel mirino del Napoli. Piace il centrocampista del Bayern Monaco che si sta per svincolare e che quindi in estate a zero sarà una ghiotta opportunità per diversi club. Ne parla anche il quotidiano Tuttosport oggi in edicola. Al nazionale tedesco è stato accostato anche il club azzurro, come detto.
Ecco sul tema quanto si legge: "Su Goretzka si è informato il Milan che ha però virato negli ultimi giorni sul brasiliano André del Corinthians, mentre Napoli e Juventus sono in seconda fila indietro rispetto all'Inter che ha individuato nel tedesco il nuovo possibile colpo a zero dopo un'estate, la 2025, senza arrivi di giocatori svincolati". Su di lui dunque c'è tanta concorrenza che arriva anche dall'Italia.
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina FotoA 128 giorni dall'infortunio, riecco De Bruyne in gruppo! E la forma fisica è già incoraggiante di Pierpaolo Matrone
Le più lette
Prossima partita
06 mar 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Torino
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l’urlo ‘Indegni’ strozzato, il solito catorcio Lukaku, la nuova porcheria arbitrale e il rimpianto a vita di Conte
Davide BarattoLiveConte in conferenza: "Fortunati sul gol, ma non dimentichiamo infortuni! Santos mai titolare allo Sporting..."
Davide D'AlessioLiveVerona-Napoli 1-2 (3' Hojlund, 65' Akpa Akpro, 97' Lukaku): la decide Lukaku all'ultimo pallone
Pierpaolo MatroneUfficialeNiente Euro2032 a Napoli? Comunicato Figc: "Per ora è fuori, Salerno entra in corsa!"
Antonio NotoTuttonapoliCome sta Anguissa? Arrivano buone notizie da Castel Volturno: le ultime di Tuttonapoli
Pierpaolo MatroneVideoLa Ref-Cam evidenzia le scelte sbagliate di Chiffi: cosa ha visto e cosa ha detto ai calciatori
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com