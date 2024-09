Retroscena su Lookman: agenti l'avevano proposto al Psg dopo il no di ADL per Kvara

Era considerato come un possibile sacrificato per migliorare ulteriormente, anche in virtù delle difficoltà di ambientamento avute nel corso dei due anni.

Come è scoppiata la telenovela Ademola Lookman nella scorsa estate? Tutto nasce da una questione di opportunità: il Paris Saint Germain stava cercando un giocatore come Kvaratskhelia, più che come Osimhen, per il proprio attacco. Gli agenti hanno deciso di proporre il nigeriano che, a marzo, sarebbe anche potuto andare via per circa 25-30 milioni di euro. Era considerato come un possibile sacrificato per migliorare ulteriormente, anche in virtù delle difficoltà di ambientamento avute nel corso dei due anni. Lookman però da lì in poi è diventato un altro giocatore, crescendo esponenzialmente sia calcisticamente che come status.

Arrivando poi alla finale di Dublino, vinta da assoluto protagonista con tre gol al Bayer Leverkusen che ne hanno innalzato ulteriormente l'appeal. L'Atalanta ha così deciso di metterlo fuori dal mercato, a meno che non arrivi una proposta davvero alta: non come quella di Koopmeiners, ma qualcosina - non tanto - di meno. Intorno ai 50-55 milioni, insomma, non più i 25 di cui sopra. Il PSG pensava di potere prendere Lookman con un'offerta molto al ribasso, cosa che i nerazzurri hanno deciso subito di smentire al club parigino. Così non è arrivata nessuna offerta per chi, l'altro ieri, ha messo a ferro e fuoco la difesa della Fiorentina.

Lookman ha poi chiesto di non giocare per evitare infortuni, qualora fosse arrivato un grosso club. Nessuna proposta è pervenuta, almeno non nelle dimensioni che vorrebbe l'Atalanta. Il nigeriano è rimasto ma se dovesse continuare come ieri, ecco che probabilmente una grossissima offerta arriverà. A gennaio però non saranno prese in considerazione trattative. Da giugno, eventualmente, si vedrà.