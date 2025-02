Retroscena Zhegrova: tentativo di acquisto rimandato all'estate per un motivo

Edon Zhegrova, 25 anni, esterno destro kosovaro del Lilla era nel mirino del Napoli a gennaio, dopo l'addio di Kvara, ma i francesi non hanno voluto cederlo in inverno. Non solo.

"C’era anche lui in lista, anche se il dettaglio (diciamo così) di essere un mancino che gioca a destra l’ha reso più appetibile per l’estate", scrive il Corriere dello Sport, che svela dunque un retroscena legato al giocatore che ora è nell'elenco degli obiettivi per la prossima estate. Il Napoli a giugno potrà contare su circa 150 milioni, ovvero il ricavato dell'addio di Kvara e di quello ormai prossimo di Osimhen, che ha una clausola da 75 milioni. Un tesoretto Champions per rafforzare ulteriormente la squadra.