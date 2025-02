Cds - Tesoro estivo per la Champions: maxi-cifra da investire sul mercato

Si è concluso il mercato invernale ma ora è attesa per l'estate quando il Napoli avrà una maxi-cifra da poter investire per rinforzare la squadra. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport facendo riferimento alla cessione di Kvara già avvenuta e a quella ormai prossima di Osimhen, oggi in prestito al Galatasaray.

"Ci sono i 75 milioni della vendita invernale di Kvara al Psg pressoché intatti, considerando che il prestito di Okafor è costato 1,5 milioni (23 per il riscatto). E poi, beh, c’è la storia di Osi da scrivere: la sua clausola, valida esclusivamente per l’estero, ammonta a 75 milioni e si riaccenderà tra un po’".

Di questo e altro aveva parlato ieri il ds del Napoli Giovanni Manna in conferenza stampa.

La classifica vi permette di anticipare la programmazione per giugno. Quest'anno ci saranno più risorse con soldi Kvara e Osimhen?

"Io ho iniziato a giugno lavorando per step, col miglior tecnico in circolazione, lo dicono i fatti, lui è stato bravo ad aspettarci, la squadra l'abbiamo consegnata all'ultimo giorno di mercato, il presidente ci ha permesso di fare delle cose anche senza l'uscita di Osimhen, le scelte erano già fatte da 20-30 giorni ma serviva la disponibilità economica ma ADL ha dato l'ok. In estate potremo lavorare diversamente, l'uscita di Kvara ci aiuta, speriamo di raggiungere l'obiettivo uno, la Champions, e programmare con anticipo, un tecnico che conosce la rosa, lui aveva bisogno anche di conoscere alcuni elementi, un conto è vederli in tv, un altro è allenarli. Partiamo in vantaggio e dobbiamo essere precisi e puntuali, come si fa nei club in cui si pianifica".