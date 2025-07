Ultim'ora Riecco Zhegrova! Dal Kosovo: lascerà Lille e desidera solo Napoli, parti vicine!

Torna in auge il nome di Edon Zhegrova. O, per meglio dire, torna in auge il Napoli per l'esterno kosovaro. O quantomeno questo è quello che raccontano dal Kosovo. Arlind Sadiku, giornalista e connazionale di Zhegrova, si è espresso così tramite un video pubblicato sui social: "Edon Zhegrova è molto vicino ad approdare al Napoli. Diverse squadre hanno espresso interesse per il nazionale kosovaro, soprattutto dalla Premier League. L'Everton e il Newcastle United stanno insistendo, ma il desiderio di Zhegrova è quello di trasferirsi al Napoli.

Il presidente del Lille, Olivier Letang, ha confermato che Zhegrova lascerà la squadra francese quest'estate, a causa delle precarie condizioni finanziarie del club per trattenerlo per un'altra stagione. Resta da vedere dove finirà Zhegrova, ma l'ipotesi più probabile è che si trasferisca al Napoli, il cui ingaggio presso il club italiano dovrebbe superare i 3 milioni di euro all'anno".