Rinnovo Meret, adesso ci siamo: i dettagli dell'accordo definitivo

Il Napoli sta definendo il discorso portieri. Una volta perfezionato lo scambio Caprile-Scuffet, sarà definito anche il rinnovo di Alex Meret, il cui contratto è in scadenza a fine stagione. Ci siamo per il prolungamento: l'ex Udinese e SPAL dovrebbe firmare per un altro anno, quindi fino al 2026, con un'opzione per il 2027 in favore del club partenopeo.

