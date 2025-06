Rinnovo Meret, ci siamo: il motivo per cui non aveva ancora firmato

Acquisti, cessioni ma anche rinnovi, calciatori da blindare. Il Napoli lavora anche in tal senso con un annuncio molto vicino. Come fa sapere il Corriere dello Sport oggi in edicola, infatti, Alex Meret dovrebbe firmare il prolungamento all’inizio della prossima settimana.

L’intesa è stata confermata già da qualche giorno da entrambe le parti, ma il rinnovo non è stato materialmente formalizzato perché Alex, tra l’altro, è stato in Nazionale. Il rapporto con il Napoli scadrà il 30 giugno, ma è un parametro zero già da un po’. Il Cagliari, intanto, riscatterà Elia Caprile.