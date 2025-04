Rinnovo Meret, ci siamo: sta per firmare. Con una novità

Alex Meret, annuncio vicino. Lo scrive il Corriere dello Sport. Il Napoli lo sta blindando. Ormai non ci sono più dubbi. "Ora il rinnovo, per cui l’accordo è praticamente definito: si attende solo la firma e l’annuncio ufficiale. L’intesa è stata ormai raggiunta. Meret, in scadenza a giugno, prolungherà per altre due stagioni, fino al 2027.

Biennale secco, oppure con opzione. Dettagli di un affare in via di definizione, nero su bianco, rispettando la volontà del giocatore di continuare il suo percorso e del club di non perderlo. Meret, al Napoli dal 2018, ha raccolto 205 presenze in azzurro e si appresta a diventare sempre di più leader e veterano del gruppo. Col vanto del para-rigori, etichetta fastidiosa solo per chi se lo ritrova di fronte".