Rinnovo Meret, Venerato: "Ho appena messaggiato con gli agenti, c'è una novità"

"Kvaratskhelia, Olivera e Meret rinnovano". Lo dice Ciro Venerato, giornalista Rai, a Canale 21 a Campania Sport aggiornando la situazione sui rinnovi di contratto in casa Napoli.

"Olivera? Non ci sono problemi, c'è voglia di rinnovare. Si farà. Fino al 2029. Meret? Il Napoli vuole prolungare, contratto fino al 2027 con opzione fino al 2028. Dopo l'ultimo incontro annuncio ufficialmente che c'è una forbice del 10% tra le parti. Pochi minuti fa ho massaggiato con gli agenti per la tempistica dell'annuncio. Non credo possa arrivare entro il 2024, forse arriva a gennaio, ma siamo ai dettagli di una trattativa lunga con l'accordo sulla durata già trovata".