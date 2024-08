Romano: "Lukaku e altri 4 lasceranno il Chelsea, il belga ha accordo triennale col Napoli"

Il Chelsea deve smaltire la rosa extralarge prima della fine del mercato estivo. Tra i partenti c'è Romelu Lukaku, che ha già un accordo col Napoli e aspetta la cessione di Victor Osimhen.

A fare il punto su X delle uscite in casa Chelsea è Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale: "Si prevede che Lukaku, Chalobah e Broja, così come David Datro Fofana, lasceranno il Chelsea quest'estate. Per tutti loro è previsto il trasferimento definitivo, dato che Lukaku ha concordato un accordo triennale con il Napoli. Chalobah, Fofana e Broja stanno valutando le opzioni".

