Saint-Maximin, perché il Fenerbahce dà l’ok? Ecco chi può ottenere dall’Al-Ahli

L'Al-Ahli sta per cedere Allan Saint-Maximin al Napoli a titolo temporaneo. Di mezzo nell'operazione c'è il Fenerbahce che aveva il calciatore francese in prestito: il club turco ha accettato di privarsene anzitempo, suscitando anche le proteste dei tifosi che si chiedono cosa ci guadagni la loro parte. Ecco che la risposta potrebbe arrivare dal mercato.

Infatti, come riporta Talksport, l'Al-Ahli potrebbe tagliare Roberto Firmino e su di lui si registra proprio l'interesse del Fenerbahce. La società araba a seguito dell'acquisto di Galeno per 50 milioni avvenuto negli scorsi giorni, ha un sovraffollamento di stranieri in rosa. Le regole parlano di un massimo di 10 giocatori tesserabili con un massimo di 8 schierabili in campo. Oltre a Firmino e Galeno, l'Al Ahli ha in rosa Edouard Mendy, Roger Ibanez, Merih Demiral, Matteo Dams, Ezgjan Allioski, Alexsander, Gabri Veiga, Franck Kessie, Riyad Mahrez e Ivan Toney.