Sancho, dopo il Napoli si ferma anche la Juve: affare difficile per il maxi-ingaggio

vedi letture

Ancora lontano dalla risoluzione il futuro di Jadon Sancho, in uscita dal Manchester United dopo il mancato riscatto del Chelsea. Dopo i sondaggi del Napoli, il primo club a provarci per l'inglese classe 2000 - a caccia di una sistemazione per potersi rilanciare dopo anni non facili - ci sono stati quelli della Juventus ma non ci sono discorsi avanzati anche perché l'operazione è complessa. Entrambe le società non intendono pagare l'ingaggio alto del giocatore ed a certe cifre l'approdo in Italia è complesso, con qualsiasi formula.

A riferirlo è l'esperto di mercato internazionale, Fabrizio Romano, che ha chiarito la difficoltà dell'operazione con lo United più che altro per l'ingaggio del giocatore, sia con la formula del prestito o a titolo definitivo, e non solo: il Fenerbahce, al centro dei rumors per il giocatore da diversi giorni, non sta lavorando in realtà all'operazione. Ad oggi non ci sono contatti e la pista per ora è esclusa. Da capire come si svilupperanno i discorsi con i club italiani o con altre società che potrebbero spuntare.