Schira: "Spinazzola giocatore di valore, può prendere il posto di un azzurro"

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato di Tuttosport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Spinazzola piace al Napoli e Mario Rui è in uscita, potrebbe prendere il suo posto. Il giocatore non si discute, l'unico dubbio riguarda le condizioni fisiche.

E' vero, Spinazzola ha avuto tanti infortuni, ma è un giocatore di valore. E poi il Napoli avrà soltanto campionato e Coppa Italia, quindi potrebbe sicuramente dosarne le energie. E' assolutamente un affare possibile per il Napoli, da oggi Spinazzola è libero da ogni vincolo essendo scaduto il suo contratto".