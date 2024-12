Scuffet al Napoli, Caprile al Cagliari: scelta la formula della doppia operazione

Tra Cagliari e Napoli sono in corso i contatti per una doppia operazione: Simone Scuffet in azzurro, Elia Caprile in Sardegna. Il ds rossoblù Nereo Bonato prova a lavorare col collega azzurro Giovanni Manna per uno scambio di prestiti fino a giugno mandando a Napoli proprio Scuffet, friulano come Meret. In alternativa il trentatreenne Luigi Sepe che il tecnico ha avuto a Salerno. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

