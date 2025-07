Simeone verso il Torino! Repubblica: ha lasciato la casa di Napoli

In casa Torino si gioca con i numeri... di maglia, ma con uno sguardo ben rivolto al mercato. Che Adams, finora poco convincente nella sua esperienza italiana, ha deciso di abbandonare la maglia numero 18 per passare alla 19. Una scelta che potrebbe non essere casuale e che potrebbe legarsi a un altro attaccante che solitamente indossa la '18'. Intanto il numero 9, attualmente sulle spalle di Antonio Sanabria, potrebbe presto liberarsi, preludio a un addio sempre più probabile dell’attaccante paraguaiano. Il rebus sembra incastrarsi con il possibile imminente arrivo di Giovanni Simeone.

Il centravanti argentino - scrive La Repubblica - ha da poco lasciato la sua casa di Napoli, un segnale chiaro che il trasferimento sotto la Mole è ormai vicino. La 18, storicamente indossata da lui, potrebbe quindi tornare a disposizione, completando così il giro di maglie e rinforzando un attacco che ha bisogno di nuova linfa. Simeone, reduce da un'esperienza altalenante (per i pochi minuti giocati) al Napoli, è alla ricerca di continuità e rilancio. Il Torino gli offrirebbe una piazza ambiziosa, con Marco Baroni pronto a scommettere sulle sue qualità. Il possibile addio di Sanabria, che ha estimatori in Liga, aprirebbe ufficialmente le porte all’argentino. Intanto il gioco delle maglie continua a suggerire questo scenario.