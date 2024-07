Sinergia Napoli-Turris: spunta un summit, più di un giovane andrà in Serie C

Sul versante, partenopeo, invece, c'erano il ds Giovanni Manna ed Il dirigente azzurro Sinicropi.

Aspettando il passaggio di proprietà, Riccardo Napolitano, futuro ds della Turris, ha già iniziato a lavorare sotto traccia per l'allestimento della rosa biancorossa in vista del prossimo campionato. Dopo esser sbarcato a Torre del Greco, l'ex ds del Chieti ha già intavolato varie operazioni di mercato. Tra queste, c'è da registrare una probabile sinergia con il Napoli, come dimostra il summit tenutosi proprio con il club azzurro, molto vicino alla nuova dirigenza corallina, che dovrebbe portare più di un giovane talento della società di De Laurentiis in biancorosso.

Sulla sponda corallina, presenti all'incontro, oltre a Napolitano, anche il dirigente Ciro Giardino ed il futuro club manager Francesco Marseglia. Dopo il vertice, i dirigenti in pectore della Turris hanno avuto modo di salutare anche il noto agente Davide Lippi, presente a Napoli dopo aver concluso l'operazione Spinazzola, che ha segnalato alcuni suoi giocatori per la causa biancorossa. A riportarlo è Tutto Turris.