Skriniar, niente Italia: il PSG lo cede in Arabia Saudita

Il centrale ex Inter non è stato convocato da Luis Enrique per la gara contro il Montpellier, disputata 3 giorni fa

L'Al-Nassr è vicina a chiudere per Milan Skriniar. La squadra saudita ha inviato un'offerta formale al PSG per acquistarlo a titolo definitivo e sembrerebbe che, malgrado l'interesse di Napoli e Juventus, la trattativa per lo slovacco sia davvero ben indirizzata. A riportarlo è Fabrizio Romano.

Il centrale ex Inter non è stato convocato da Luis Enrique per la gara contro il Montpellier, disputata 3 giorni fa, evidente segnale che non rientra più nei piani del tecnico. A colpire è soprattutto la sua parabola perché, dopo aver lasciato bruscamente l'Inter la scorsa estate per unirsi a tutti i costi al PSG, per di più da parametro zero viste le incomprensioni tra club, adesso si ritrova in una situazione paradossale: escluso non solo dalle prime scelte, ma dal progetto tecnico del club. L'alone di mistero si era alzato già a metà della scorsa stagione e nell'ultima partita giocata allo Stade Océane contro il Le Havre, Skriniar è rimasto in panchina.