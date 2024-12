Skriniar sogno di mercato per tanti club italiani: è in uscita ma suo ingaggio è monstre

Nonostante alcune partite giocate da titolare nelle ultime settimane, Milan Skriniar resta in uscita dal PSG. Il difensore ex Inter non rientra nei piani tecnici del club parigino guidato da Luis Enrique e da tempo si parla di un possibile ritorno in Italia, con la Juventus che continua a monitorare da lontano la situazione. Un gradimento, quello bianconero, confermato anche dal portale francese FootMercato, anche se gli ostacoli nell’eventuale trattativa non mancano.

Se da una parte il club potrebbe in qualche modo agevolare la sua partenza a livello di richieste economiche, dall’altra lo stesso Skriniar non vuol fare sconti in merito al suo ingaggio che, attualmente, è di 10 milioni di euro netti a stagione. Una cifra che poche società potrebbero garantirgli. La Juventus, entrando nello specifico, vista anche la politica di riduzione del monte ingaggi non sembra essere un’opzione fattibile in questo senso. A meno che il giocatore non decida di rinunciare ad una buona fetta di guadagni. Discorso simile per il Galatasaray, altra società che si era mossa per lui.

Nelle scorse settimane, il difensore aveva così parlato della sua difficile situazione al PSG: “Mentalmente sto bene. Non sono ovviamente contento di questa situazione, ma l’unica cosa che posso controllare è il mio lavoro facendomi trovare pronto quando serve. Mi sono già trovato in questa situazione e ne sono sempre uscito, così sarà anche questa volta”.