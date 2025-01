Sky - Accostato al Napoli, Ndoye vuole restare a Bologna: non partirà a gennaio

Dan Ndoye, esterno svizzero accostato al Napoli, non lascerà il Bologna a stagione in corso. La decisione è del giocatore stesso, che vuole rimanere in rossoblù almeno fino a giugno.

Il classe 2000 ne ha già parlato col suo entourage decidendo di restare a Bologna, dove si trova benissimo, a prescindere da quali saranno le offerte che arriveranno. Su un altro esterno del Bologna, Riccardo Orsolini, c’è il pressing del Milan. A riferirlo è Sky Sport.