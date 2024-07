Sky - Buongiorno a un passo dal Napoli, il Torino pensa già al sostituto: ci sono tre nomi

Il Napoli è sempre più vicino ad Alessandro Buongiorno, la vera priorità di Antonio Conte per la difesa. Il Torino ha già perso tanti altri centrali: Lovato non è stato riscattato, Djidji ha fatto le valigie, Rodriguez è andato via in scadenza di contratto, Schuurs è ancora ai box. Pertanto un difensore centrale ora è la priorità per il club di Urbano Cairo.

Stando a quanto riferito da Sky Sport, il sodalizio piemontese ha messo gli occhi sull'eventuale sostituto di Buongiorno: si tratta del brasiliano Igor, centrale ex Fiorentina oggi in forza al Brighton, che al momento sembra essere la prima scelta. Il direttore sportivo granata Vagnati tiene però già pronte due alternative: Pascal Augustus Struijk, olandese del Leeds, e Rayyan Baniya, turco con passaporto italiano del Trabzonspor.