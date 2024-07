Sky - Chiesa in uscita dalla Juve: Roma in pressing, ma il giocatore vuole la Champions

vedi letture

Federico Chiesa è uno dei nomi più caldi di questa finestra di mercato estiva. L'attaccante della Nazionale è in uscita dalla Juventus, come confermato dal giornalista Sky Gianluca Di Marzio, secondo cui la società bianconera ha comunicato al giocatore che non rientra nel nuovo progetto tecnico di Thiago Motta.

Sarebbe stato proprio il direttore sportivo Cristiano Giuntoli a comunicarlo all'agente del giocatore, Fali Ramadani, nel corso di un incontro tenutosi nelle scorse ore. Così la Juventus cercherà di piazzare Chiesa che è in scadenza di contratto nel 2025, e anche per questo ha già dato l'apertura alla Roma che è in forte pressing su di lui. Chiesa dal canto suo non ha ancora dato il suo ok al trasferimento in giallorosso: la sua volontà è di giocare la Champions League e per questo valuterà con calma tutte le opzioni che si presenteranno sul piatto. Situazione quindi tutta da monitorare, ma al momento l'esterno offensivo azzurro sembra più lontano dal Napoli che si era interessato nelle scorse settimane.