Sky DE - Adeyemi-Napoli, aumentata offerta: Dortmund disponibile ma giocatore non convinto

Il Napoli tratta col Borussia Dortmund per Karim Adeyemi, come alternativa ad Alejandro Garnacho come sostituto di Khvicha Kvaratkshelia.

Il giornalista di Sky Sport Germania Patrick Berger scrive su X: "Napoli e Borussia Dortmund restano in trattative dirette per Karim Adeyemi, come riportato la scorsa settimana. Il Napoli è disposto a pagare un pacchetto da 52,5 milioni di euro (inclusi i bonus) per Adeyemi, che rappresenterebbe un aumento rispetto all'offerta verbale di 40 milioni di euro precedentemente rivelata.

Il Dortmund è ora disponibile a vendere Adeyemi a questo prezzo, ma allo stato attuale delle cose, il giocatore non vuole trasferirsi all'estero durante l'inverno. Alejandro Garnacho del Manchester United è un altro candidato del Napoli per sostituire Kvaratskhelia".

