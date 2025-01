Sky DE - Post-Kvara, contatto Napoli-Adeyemi! Tra i candidati anche un talento del Bayern

Secondo informazioni raccolte da Sky Sport Germania, il Napoli sarebbe interessato alla stella offensiva del Borussia Dortmund Karim Adeyemi come successore di Khvicha Kvaratskhelia. C'è già stato un primo contatto tra il club azzurro e il giocatore di origine nigeriana.

Il 22enne era già considerato un candidato per una cessione in estate ed era nella lista, tra gli altri, di Chelsea, Liverpool, Milan e Juventus. Adeyemi ha poi iniziato la nuova stagione in modo promettente, segnando tre gol in Champions League. Tuttavia, una fibra muscolare strappata lo ha riportato indietro nelle gerarchie. Ad oggi, Adeyemi ha segnato 19 gol in 77 partite ufficiali con il Borussia Dortmund, il suo contratto è valido fino al 2027.

Gli altri possibili sostituti di Kvara. Secondo i colleghi tedeschi, oltre ad Adeyemi, anche Alejandro Garnacho del Manchester United , Mathys Tel del Bayern e, soprattutto, Edon Zhegrova del Lille sono considerati candidati alla successione del Kvaratskhelia.