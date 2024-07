Sky - Dubbio Hermoso: potrebbero servire due cessioni in difesa per fargli spazio

Il giornalista Sky Francesco Modugno, a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre, ha fatto il punto del mercato in casa Napoli: “Con Conte la musica cambia sin dal primo giorno di ritiro. Osimhen fa ovviamente parte dei convocati per Dimaro, sin quando non si sblocca il mercato… Conte non transige, sa bene cosa è successo lo scorso anno e sa, dunque, bene che certi errori non andranno ripetuti.

Dal mercato non so se può arrivare anche Hermoso con Buongiorno. Ci sono già tanti difensori: siamo a otto, considerando anche Di Lorenzo e Olivera adattabili, e quindi ci sono più due di troppo e da vendere. Anche per questioni di budget e strategia aziendale, è giusto sfoltire prima la rosa. Chi è il più vicino ad andare via? Ostigard ha un discreto mercato, ed anche per Natan esiste qualche prospettiva. Juan Jesus, per esperienza, lunghezza del contratto e duttilità tattica, sarà lui il sesto, a meno che Conte non decida qualcosa di diverso. Olivera sta facendo molto bene da centrale e va considerato come potenziale alternativa a Buongiorno, Marin, Rrahmani, Jesus e Di Lorenzo”.