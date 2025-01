Ultim'ora Sky - Non solo Pongracic, tentativo per Pablo Marí: la risposta del difensore

Sfumata la pista Danilo - che ha scelto di tornare in Brasile (al Flamengo) per chiudere la carriera - il Napoli è ora a caccia di un difensore centrale da inserire nell’organico di Antonio Conte.

Il direttore sportivo Giovanni Manna, stando a quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, ha provato per Marin Pongracic della Fiorentina e Pablo Marí. Lo spagnolo del Monza, però, vorrebbe 2 anni e mezzo di contratto e non trasferirsi solo per questa seconda parte di stagione.

