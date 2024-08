Ultim'ora Sky - Osimhen-Chelsea, si può fare ma non in prestito: i dettagli

vedi letture

Nelle ultime ore è tornato vivo l'interesse del Chelsea per Osimhen.

Continuano i discorsi di mercato tra Napoli e Chelsea, con Romelu Lukaku che può raggiungere Antonio Conte e Victor Osimhen che farebbe il percorso inverso. Il trasferimento ai Blues del nigeriano è slegato dall'altra operazione e può diventare realtà ma solo a determinate condizioni.

Nelle ultime ore è tornato vivo l'interesse del Chelsea per Osimhen e l'operazione potrebbe andare avanti ma non con la formula del prestito. Il centravanti, infatti, vuole partire solo a titolo definitivo. Per la fumata bianca servirà un'offerta adeguata da parte del Chelsea, sia sul piano dell'ingaggio al giocatore che su quello della cifra per l'acquisizione del cartellino al Napoli. A riferirlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.