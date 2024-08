Sky - Osimhen-Lukaku, incastro a rischio: ad oggi nessun movimento intorno al nigeriano

"L’interesse dell’Arsenal non si è ancora concretizzato, il PSG gioca a nascondino, qualche timore bisogna iniziare ad averlo”.

Nel corso dello 'Speciale mercato’ su Sky Sport, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti: “Osimhen-Lukaku è un incastro che rischia di non effettuarsi, al 10 agosto Osimhen c’è ancora. Il problema di De Laurentiis è che se non arriva l’offertona o addirittura non arriva nemmeno l’offerta?

Ad oggi non credo che ci siano movimenti intorno a Osimhen che possano prevedere un’offerta anche più bassa della clausola. Non abbiamo registrato nessun movimento intorno al nigeriano. L’interesse dell’Arsenal non si è ancora concretizzato, il PSG gioca a nascondino, qualche timore bisogna iniziare ad averlo”.