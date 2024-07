Sky - Osimhen-PSG, nessuna novità: la sua permanenza blocca Lukaku al Napoli

Sul fronte Osimhen novità sostanziali non ce ne sono. Contatti tra il PSG e il giocatore ci sono stati, la settimana scorsa c’è stato il blitz del suo procuratore Roberto Calenda a Parigi per stringere col PSG. Il gradimento del club parigino c’è, ma non c’è ancora l’accordo con il Napoli che blocca l’operazione.

Il Napoli aveva fissato la clausola rescissoria da 130mln di euro, cifra che il PSG ha fatto già sapere di non essere intenzionato a pagare. Nelle idee e negli accordi tra il Napoli e Osimhen c’era la cessione in questa sessione di mercato, anche perché l’ingaggio pesante senza le coppe europee fa ragionare molto il club di De Laurentiis. Ma ad oggi non ci sono stati i passi avanti che il Napoli sperava di poter fare. Ad oggi la permanenza di Osimhen, blocca l’arrivo di Lukaku, operazione che il Napoli andrebbe a chiudere appena il nigeriano gli farà spazio nella rosa. A riferirlo è la redazione di Sky Sport.