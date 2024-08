Sky - Osimhen, zero possibilità di permanenza. Dopo Neres Conte aspetta altri tre colpi

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto l'inviato Sky da Castel Volturno Massimiliano Ugolini: "David Neres è un acquisto importante, ultimo solo in ordine temporale perché ovviamente Antonio Conte spera che arrivino altri giocatori per arricchire la rosa soprattutto dopo la deludente prestazione di ieri a Verona.

Neres è stato preso per 28mln dal Benfica, attaccante che completa il reparto degli esterni offensiva da mettere a disposizione di Conte. Arrivato intorno alle 8.55 a Villa Stuart, quasi 4 ore di visite mediche prime di lasciare la clinica romana. Un acquisto importante che però da solo non può risolvere i problemi, soprattutto dal punto di vista mentale, palesati ieri che hanno bloccato alle prime difficoltà i giocatori di Conte.

Continua il discorso relativo a Romelu Lukaku, giocatore che il Napoli vuole prendere a prescindere dalla partenza di Osimhen, che resta nei piani. Da quello che abbiamo capito non c’è alcuna possibilità che il nigeriano resti a Napoli e che possa venire impiegato. Situazione complicata come aveva annunciato lo stesso allenatore alla vigilia della sfida di Verona. Situazione in divenire anche a centrocampo. Billy Gilmour del Brighton piace molto, il Napoli sta facendo passi avanti. Scott McTominay del Manchester United è l’altro profilo che potrebbe fare al caso del Napoli".