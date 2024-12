Sky - Pellegrini-Napoli, trattativa non ancora partita: ecco quando può prendere corpo

Nel corso di Sky Sport 24, l’inviato da Castel Volturno Massimo Ugolini ha parlato del mercato del Napoli: "Il Napoli farà uno, forse due acquisti a gennaio. Molto dipenderà anche dalla partenza di Raspadori, che interessa alla Juventus ma che potrebbe essere anche una soluzione spendibile con un cambio non alla pari con Pellegrini. L’ingaggio del romanista è molto alto, sei milioni netti per il prossimo anno e mezzo. E’ una trattativa che ancora non è partita, ma che potrebbe prendere corpo nei prossimi giorni. Pellegrini potrebbe essere una soluzione perché manca un po’ di qualità negli interni.

E’ ovvio che la priorità resta il difensore centrale, Danilo è il prescelto da Antonio Conte. E’ un giocatore di esperienza, può ricoprire più ruoli in difesa a quattro, ha un ingaggio abbordabile. Ci sono tutte le premesse per far sì che questo affare possa andare avanti".