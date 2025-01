Sky - Post-Kvara, c’è una novità: parte dei soldi possono finire su un altro ruolo

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato a Radio Marte delle ultime sul mercato del Napoli: “Il Napoli deve essere lucido nel prendere il sostituto di Kvaratskhelia perché a gennaio con i soldi in cassa non è facile; quando puoi programmare la sostituzione di un giocatore centrale come Kvara per mesi è diverso. Non è detto che il Napoli reinvesta subito tutto, potrebbe anche arrivare qualcuno in prestito e poi andare ad agire a giugno in modo definitivo.

Garnacho non è una pista semplice, serve un ammorbidimento sulla cifra da parte dello United: la richiesta è troppo alta, il Napoli deve far capire di non avere un’emergenza ma di voler fare un investimento per evitare di essere preso per il collo dalle squadre che trattano con i partenopei sapendo che hanno tanti soldi in cassa.

Oggi il Napoli gioca senza trequartista, non credo interverrà da questo punto di vista, dove può sfruttare Raspadori. Frattesi interessante, piace a Manna e Conte ma l’Inter lo cede a non meno di 45 mln. Pellegrini può costare di meno, ma bisogna capire se le sue priorità sono nuovamente ricondotte alla Roma. Al Napoli serve un giocatore di questo tipo e potrebbe investire parte dei soldi incassati dalla cessione di Kvaratskhelia in questo ruolo.

Il Napoli oggi prenderebbe un’alternativa, il titolare già c’è ed è Neres. Chiesa opzione interessante perché potrebbe essere rivitalizzato. Bisogna capire le possibilità sul mercato e le esigenze del Napoli, che ha due mezzali che stanno incidendo molto e quindi bisogna agire senza fretta”.