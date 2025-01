Sky - Smentite su Pellegrini: nessuna trattativa tra Napoli e Roma per il centrocampista

Non c'è nessuna trattativa tra Roma e Napoli per il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini. Non risulta nessuna trattativa tra i giallorossi e il Napoli né un accordo raggiunto tra le parti. A riferirlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.

Anche il tecnico della Roma Claudio Ranieri, durante la conferenza stampa prima del derby, è tronato a parlare di Pellegrini: "Sento molto feeling con Pellegrini. Non lo faccio giocare per una mia considerazione psicologica, tecnicamente lo considero uno dei migliori centrocampisti in Europa. Lui soffre questo fatto dei tifosi e io devo tener presente se un giocatore se ne fa carico o se gli scivola via. Il suo peccato è che si carica tutti i problemi. Solo liberandosi di questi pesi può tornare il giocatore che è. Fa un mezzo errore e subito viene caricato di negatività e responsabilità. Il giorno che lo vedrò sereno, tornerà titolare“.