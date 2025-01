Spinazzola verso una maglia dal 1', ma rimane sul mercato: contatti con due club

Leonardo Spinazzola potrebbe giocare da titolare contro la Fiorentina visti gli infortuni di Kvaratskhelia e Politano, nonostante fosse dato come possibile partente prima dell'apertura della finestra di mercato e la situazione pare la stessa. Stando a quanto riporta Giovanni Scotto, giornalista Il Roma, l'esterno azzurro sta cercando una squadra ed ha avuto contatti con il Torino. Interesse anche della Fiorentina che è però più defilata.

Il #Napoli prende #Danilo solo a parametro zero (da svincolato) e non accetta di pagare indennizzi alla #Juventus. Dovrà essere il giocatore a trovare un accordo per la risoluzione. Da parte del club azzurro c'è solo la promessa di un bonus alla firma. Per ora il Napoli non ha… pic.twitter.com/KEjK1WHcKH