Sportitalia - Garnacho ha detto 'sì' al Napoli: primi contatti col Man United

vedi letture

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il giornalista di “Sportitalia” Tancredi Palmeri. Di seguito le sue parole: "Garnacho? Da qualche giorno ha preso un contropiede la situazione quando il Napoli ha capito che Kvaratskhelia se ne sarebbe andato via e quando De Laurentiis ha capito che non c’era più spazio di margine.

Mettiamola così: il prezzo per cui ha senso vendere il georgiano in una situazione ideale è di 90 milioni ma in questa situazione il prezzo è di 80 milioni, tutto quello che è sotto quel prezzo non va bene. Non so se il PSG voglia spendere tanto, ma mi sorprenderei se l’affare non si chiuda. Tutto può succedere. Chiarisco: Non è che Conte da l’ok per la cessione. Conte quando ha visto che la società gli ha prospettato una situazione complicata, non si è messo di traverso ma ne ha preso atto. Probabilmente arriveranno due giocatori. Una possibilità è il tandem Chiesa e Zhegrova. Non c’è certezza di concludere un affare o l’altro. Il Napoli lavora su più fronti e quello su cui lavora su ordine di Conte è quello di Garnacho per cui gli azzurri si sono già mossi. Il primo desiderio di Garnacho è il Napoli e gli azzurri si sono mossi con il Manchester United.

McTominay? Tutto può incidere sull’affare. Non esiste un giocatore che ha cambiato squadra perché c’è un ex giocatore. Lo scozzese è uscito ingloriosamente dallo United e sta facendo bene al Napoli ma è anche vero che i due hanno prospettiva di carriere differenti. Il Napoli si è mosso con il giocatore e la società e a 50 milioni ci arriva. Non esiste giocatore che possa sostituire Kvaratskhelia ad oggi, non perché il georgiano sia il più forte al mondo, ma perché serve un giocatore forte e pronto per prendere il suo posto. Il contatto è avviato e Conte vuole un usato sicuro per le prime partite. L’ipotesi è che Il PSG voglia cedere Kolo Muani per incassare dei soldi e per poi investire quei soldi per Kvaratskhelia. Mercato incide sulla corsa scudetto? Dipende da chi prendi. Se il Napoli perde Kvaratskhelia incide sulla corsa scudetto. Se dovesse andare via il georgiano, però, e non arriva un giocatore di livello Antonio Conte erutta".