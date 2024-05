Sprint per Buongiorno: ADL vuole chiudere la questione erede di Kim

Il Napoli è convinto di aver individuato in Buongiorno un grande obiettivo per regalare forza, qualità e personalità alla difesa e alla squadra.

Per chiudere una volta per tutte la successione di Kim, in questa fase nel mirino dei tedeschi per una serie di prestazioni non proprio esaltanti con il Bayern - l'ultima contro il Real in Champions - ma solo un anno fa straordinario interprete del film scudetto.

E così dopo una serie di scelte, strategie e scommesse sbagliate, e dopo aver deciso di attendere l’estate in occasione della sessione di gennaio così da non cadere in frettolose soluzioni orientate da uomini non più al centro o già esclusi dai progetti futuri (come Mazzarri), il club ha studiato il piano. Lo scrive il Corriere dello Sport.