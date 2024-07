Svolta Kvaratskhelia: spunta la data dell'incontro decisivo con Conte

Il 25 luglio a Castel di Sangro, dopo i colloqui telefonici, ci sarà il primo faccia a faccia tra Conte e il georgiano

Non c’è ancora intesa per il rinnovo di contratto di Khvicha Kvaratskhelia. Come spiega il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, più volte le parti si sono incontrate ma non si è trovato un accordo soddisfacente, anche perché il Psg ha tentato il calciatore con un'offerta monstre per il contratto.

Il 25 luglio a Castel di Sangro, dopo i colloqui telefonici, ci sarà il primo faccia a faccia tra Conte e il georgiano. E chissà che non sarà questa la sede per trovare un accordo definitivo sul rinnovo con un aumento sostanzioso (5 milioni di base fissa, più bonus) dopo gli incontri con il procuratore Jugeli in Germania che non hanno portato alla chiusura definitiva. Senza intesa, il calciatore che ha un contratto fino al 2027, resterà a Napoli alle condizioni attuali (1,8 milioni di euro).