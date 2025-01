The Sun - Rashford-Napoli con Osimhen allo United: ipotesi scambio a una condizione

vedi letture

Marcus Rashford potrebbe lasciare il Manchester United. Nelle ultime ore, come rivelato da The Sun, è sorta la possibilità di instaurare uno scambio con il Napoli per Victor Osimhen. Il nigeriano ha una clausola di rescissione di 75 milioni di euro nel contratto che lo lega agli azzurri, nonostante al momento si trovi in prestito al Galatasaray. A gennaio la clausola, sempre valida solo per l'estero, sarà di 81 milioni.

Secondo il tabloid inglese, il tecnico leccese sarebbe interessato a un trasferimento di Rashford per vestire la maglia azzurra, con i Red Devils che per ragioni di profitto e sostenibilità potrebbero anche aprire al trasferimento in prestito di Marcus. A patto che il Napoli copra la maggior parte del suo stipendio e paghi un indennizzo per il prestito.