Tmw, Ceccarini: "Rinnovo Meret? Nodo economico. Anguissa? Il Napoli vuole rinnovarlo"

vedi letture

Durante la trasmissione 'Bordocampo – Primo Tempo', in onda su Radio Capri, è intervenuto il giornalista Niccolò Ceccarini.

Sul rinnovo di Meret: “Credo che le parti si siano avvicinate negli ultimi tempi, quindi si dovrebbe arrivare alla conclusione di questa operazione. Francamente, sarebbe dovuto succedere già mesi fa: le cose erano già avviate, ma c’erano alcune questioni da risolvere. Dagli ultimi incontri ho capito che le parti si sono ulteriormente avvicinate, ora vediamo se si riuscirà a chiudere. Non conosco con precisione la formula, ma il termine dovrebbe essere intorno al 2027, quindi potrebbe trattarsi di un 1+1 oppure di un contratto biennale. Credo che il nodo principale non sia tanto la durata, quanto le questioni economiche.”

Su Anguissa: “La sua risposta fa capire che intorno al giocatore ci sono interessi da parte di altri club. Prima di affrontare concretamente il rinnovo, bisogna capire quali siano le intenzioni del giocatore. Mi sembra che sia contento di restare, ma è chiaro che, se dovessero arrivare offerte da club particolarmente prestigiosi, potrebbe prendersi del tempo per decidere. Il Napoli vuole rinnovarlo, e sicuramente qualcosa accadrà a breve, perché un club ha bisogno di certezze per pianificare il mercato.”

Sul mercato: “Non credo che il Napoli non abbia voluto fare mercato. Il club voleva sostituire Kvaratskhelia, ma per varie ragioni non sono arrivati i giocatori di cui si parlava. È stato un mercato ragionato e sono convinto che questa estate verrà fatto un grande mercato, con l’acquisto di un giocatore in grado di sostituire al 100% Kvaratskhelia.”

Su Paixão: “È chiaro che il direttore sportivo Manna sta valutando una serie di profili importanti, perché, se tutto andrà come deve andare, questa squadra dovrà affrontare la Champions League.”

Sulla Serie A: “Sì, mi aspettavo questa classifica. Non c’è stata una squadra che è riuscita a scappare via. Forse non mi aspettavo un tale equilibrio tra le prime tre, ma ci sono state partite in cui si poteva approfittare della situazione, e nessuna delle tre lo ha fatto. Il Napoli, nonostante tutto, non ha perso contatto con la vetta.”