Tmw - Conte insoddisfatto: aveva chiesto tre pedine a gennaio

vedi letture

"Antonio Conte non è soddisfatto del mercato di gennaio del Napoli": a scriverlo è la redazione di Tmw con un ampio focus sugli ultimi mesi dopo il passaggio di Kvaratskhelia al Psg. "L'addio, diventato improcrastinabile per le scelte del georgiano, avrebbe dovuto portare con sé tre rinforzi. Ovviamente il sostituto, con Conte in prima fila per cercarlo fra i vari Garnacho, Adeyemi e compagnia.

Poi nell'ordine di idee di Conte c'erano altri due ruoli chiave. Uno era un difensore di fascia che potesse essere intercambiabile, sia da una parte che dall'altra e che potesse fare anche il quinto, in particolare sul lato sinistro. D'altronde Spinazzola è fragile ed è l'unica possibilità oltre al titolare, Oliveira, che però può fare anche il braccetto. Dall'altra parte c'è sempre l'opzione Politano, anche se il 4-2-3-1 è il modulo migliore per il Napoli attuale. Infine un difensore centrale che potesse giocarsela con Rrahmani".