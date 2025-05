Tmw - Intensificati contatti con Allegri: ADL si prepara se Conte lascia

vedi letture

Conte è blindato dal Napoli. Contratto fino al 2027. Il suo futuro però è un tema d'attualità. Si attende l'incontro con De Laurentiis. Ovviamente la priorità è lo scudetto, dunque testa al campo. Poi si penserà al futuro. Intanto Tmw fa sapere che il Napoli valuta Allegri come eventuale soluzione alternativa.

"Aurelio De Laurentiis si prepara. In questo scenario, il numero uno partenopeo non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparato. Al netto degli inevitabili confronti con Conte, magari già dopo la prossima di campionato con il Genoa, ADL - rientrato da poco dalle Maldive - secondo quanto raccolto da TMW ha intensificato quelli con Massimiliano Allegri. Il rapporto tra i due, che non hanno mai nascosto stima reciproca, è ottimo a livello personale da anni, e il livornese sarebbe molto più di un piano B per De Laurentiis".