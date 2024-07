Tmw - Conte vuole un incursore a centrocampo: piace Casadei, sondaggio per Tessmann

Il futuro di Cesare Casadei (21 anni) potrebbe portare il giovane centrocampista di proprietà del Chelsea a tornare a giocare in Italia ed assaggiare la realtà della Serie A. Nei Blues per il centrocampista classe 2003, prelevato a titolo definitivo dall'Inter (con cui aveva giocato solo in Primavera senza mai esordire in prima squadra) per quasi 20 milioni di euro, non sembra esserci spazio e una conferma in tal senso arriva anche dalle convocazioni del tecnico Enzo Maresca per la tournée negli USA.

L'ultimo club a essersi interessato al calciatore è il Napoli, con Conte interessato ad aggiungere un incursore al proprio centrocampo: Casadei dopo il prestito al Leicester City, proprio con Maresca, non è riuscito a incidere con la maglia dei Blues ed è chiaramente fuori dal progetto del club inglese. Lo stesso calciatore ha espresso la voglia di tornare in Italia dopo questi due anni poco fortunati in Inghilterra.

Ma l'intenzione del club di accontentare il tecnico con un centrocampista dalle caratteristiche ben definite è chiara, anche perché in giornata è arrivato un sondaggio per Tanner Tessmann, rivelazione con la maglia del Venezia l'anno passato ma che ha già chiarito di voler cambiare aria dopo la promozione in Serie A. A riferirlo è Tuttomercatoweb.