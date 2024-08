Tmw - Fiorentina, il punto sul possibile nuovo portiere: in lista c’è anche Caprile

Il mercato della Fiorentina vive di folate, con tante trattative ancora aperte sia in entrata che in uscita. Dopo gli arrivi di Pongracic, Colpani e Moise Kean, a fronte di partenze importanti soprattutto in difesa e a centrocampo, il comparto mercato viola prosegue nell'allestimento della rosa da mettere a disposizione di mister Raffaele Palladino.

Da monitorare la situazione portiere

Le prime uscite stagionali in amichevole hanno portato lo stesso Palladino a fare anche delle valutazioni su Pietro Terracciano. Con la Fiorentina che, sebbene non la consideri una priorità di questo momento storico, potrebbe muoversi per un nuovo numero uno. I nomi? Da tenere in considerazione sempre Juan Musso dell'Atalanta, soprattutto se dovessero andare avanti i discorsi relativi a Nico Gonzalez. Quindi la suggestione estera, con lo svincolato David De Gea valutato come soluzione seppur costosa a livello di ingaggio. Poi due nomi italiani: Elia Caprile, rientrato al Napoli dopo il prestito all'Empoli. E soprattutto Stefano Turati, portiere reduce dalla stagione al Frosinone ma di proprietà del Sassuolo. A riferirlo è TuttoMercatoWeb.com.