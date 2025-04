Tmw - Ha avuto ragione lui, Juan Jesus non era finito. E ora il Napoli valuta il rinnovo

Juan Jesus ieri sera al Dall'Ara ha disputato la sua sedicesima gara stagionale. Il brasiliano ha tenuto per quanto possibile in piedi la baracca in una ripresa dominata dal Bologna, ha provato anche a opporsi al colpo di testa di Dan Ndoye ma è solo riuscito a sfiorare il pallone. Un anno fa di questi tempi sembrava un difensore al capolinea, ormai agli sgoccioli. Uno dei principali capri espiatori della stagione post Scudetto, un sicuro partente nell'estate successiva e invece alla fine è rimasto. Riuscendo a ritagliarsi un ruolo tutt'altro che da comparsa nell'annata della rinascita.

L'ex centrale di Roma e Inter in estate è rimasto per espressa richiesta di Antonio Conte. Con l'arrivo dal Torino del centrale della Nazionale il difensore brasiliano è scivolato indietro nelle gerarchie senza però perdere la sua centralità nel gruppo. In questa stagione è dichiaratamente la prima riserva di Rrahmani e Buongiorno, è sempre stato davanti a Rafa Marin nelle gerarchie dell'allenatore e il suo rendimento è stato molto diverso da quello del recente passato. Con lui in campo il Napoli ha perso la prima con l'Hellas Verona e in Coppa Italia contro la Lazio. Poi nove vittorie e quattro pareggi con un centrale che a 33 anni può ancora dire la sua ad alti livelli. Che a gennaio, quando s'è affacciato il Venezia, non ha mai preso in considerazione la possibilità di andare via.

Juan Jesus in questa stagione si sta togliendo più di qualche sassolino dalla scarpa dopo le tante critiche ricevute da quando è sbarcato a Napoli. Sempre prezioso per i suoi allenatori, eppure sempre in discussione. Per rendimento quella in corso è probabilmente la sua migliore annata da quando veste la maglia azzurra e non è detto che sia l'ultima, nonostante un contratto in scadenza. Perché oggi il Napoli valuta la possibilità di rinnovarglielo per la prossima stagione: una prospettiva impensabile fino a qualche mese fa. Lo riporta Tuttomercatoweb.